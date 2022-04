Présidentielle : Mélenchon juge le débat Macron-Le Pen "misérable, mais significatif"

Son tweet assassin, publié mercredi sans attendre la fin du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, a été le plus partagé sur le réseau social lors de cette soirée politique. "Quel gâchis. Le pays méritait mieux. Vivement le troisième tour", a écrit Jean-Luc Mélenchon, passant outre cette fin de campagne présidentielle pour se tourner, sans attendre l'issue du second tour, vers la perspective des élections législatives.