Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon, le "maître des horloges" de la gauche pour les législatives

Les quelque 420.000 voix qui lui ont manqué pour accéder au second tour de l'élection présidentielle ne l'ont pas démotivé. S'il a appelé les jeunes à "faire mieux" que lui au soir du premier tour, Jean-Luc Mélenchon semble bien décidé à peser sur l'avenir de son pays. Au point de rester au premier plan de la vie politique. Mardi, au micro de BFMTV, le député de La France insoumise (LFI) a appelé les Français à "l'élire Premier ministre" à l'occasion des élections législatives, alors même que le second tour de la présidentielle n'est pas passé, et que l'incertitude demeure sur le visage du futur chef de l'État.

Pour cela, Jean-Luc Mélenchon, fort de ses 7,7 millions de voix, compte s'imposer en leader d'une gauche où aucun autre candidat n'a dépassé les 5%. Vendredi 15 avril, LFI a envoyé une lettre aux écologistes et aux communistes dans l'espoir de former une coalition sur la base d'un "programme commun partagé". L'objectif ? Obtenir, grâce à des candidatures communes dans les circonscriptions, la majorité à l'Assemblée nationale, et ainsi astreindre Emmanuel Macron ou Marine Le Pen à une cohabitation.