Présidentielle 2022 : jusqu'à quand Emmanuel Macron peut-il se déclarer candidat ?

Les jours sont comptés pour Emmanuel Macron. Ce jeudi 17 février, le chef de l’État n’a plus que deux semaines pour annoncer officiellement qu’il brigue un second mandat. Car tous les candidats à l’élection présidentielle ont jusqu’au 4 mars pour faire part de leurs intentions. C'est en effet la date limite du dépôt des 500 parrainages auprès du Conseil constitutionnel, qui se chargera de les éplucher et de les valider pour publier, le 11 mars, la liste officielle et définitive des candidats en mesure de se présenter au scrutin.