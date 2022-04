Présidentielle : l'abstention, facteur déterminant du second tour ?

C'est le quatrième bloc du premier tour, et il est majoritaire. Sur les plus de 48,7 millions d'électeurs inscrits, près de 27,9% ont voté blanc, nul ou se sont abstenus. Or, à l'approche du second tour, les instituts de sondages prévoient une abstention qui pourrait être plus forte encore que lors du premier tour, provoquée par la déception partagée de l'offre électorale.

Pourtant, le second tour entraine traditionnellement une remobilisation des électeurs, avec un taux de participation plus fort qu'au premier tour. Or, dans les dernières enquêtes, les instituts Ifop et Ipsos Sopra Steria évaluent l'abstention entre 26% et 28%. Pour Frédéric Dabi, directeur général de l'Ifop, cette faible envie de s'exprimer dans les urnes au tour décisif s'explique par une offre électorale qui ne mobilise pas. "Les Français ne sont pas contents d'avoir cette revanche Macron-Le Pen. Ils sont anti-Macron, ils sont anti-Le Pen, ils sont les deux. On est dans cette logique de ne pas vouloir choisir entre l'un et l'autre des candidats", tente-t-il d'expliquer auprès de TF1info.