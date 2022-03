La campagne officielle débute le 28 mars : tout savoir sur la propagande électorale que vous allez recevoir

Dans le cadre de cette élection, les candidats ont, pour le premier tour, jusqu'au 25 mars à 20h pour faire parvenir leur profession de foi. Si les critères de la Commission nationale sont respectées, les déclarations seront ensuite dupliquées et envoyées dans une même enveloppe aux électeurs, avant le premier tour. En cas de second tour, les déclarations des candidats seront à nouveau envoyées et doivent être déposées avant le 14 avril à 20h.

Pour la présidentielle, l'État prend en charge l'ensemble de l'impression du bulletin, du programme des candidats ainsi que de la mise sous pli. Une tâche fastidieuse : en 2021, 47,9 millions d'électeurs étaient inscrits sur les listes électorales. Et cette année, l'envoi va coûter particulièrement cher à l'État. En effet, la reprise économique liée au Covid a entraîné une pénurie de papier qui fait augmenter son prix.

Cette procédure est d'autant plus scrutée cette année qu'elle avait rencontré des dysfonctionnements lors des élections régionales de 2021. Certains électeurs n'avaient alors pas reçu les programmes à temps du fait de problèmes rencontrés par les prestataires privés engagés par l'État pour la mise sous pli.