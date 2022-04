Présidentielle : la campagne officielle du second tour s'ouvre vendredi, qu'est-ce que ça change ?

Elle prendra en effet fin le 22 avril à minuit, à l'avant-veille du scrutin présidentiel qui se déroulera le dimanche 24 avril. Pour les électeurs du continent américain et de Polynésie française, le vote a lieu le 23 avril et la campagne s'arrête donc un jour plus tôt, le 21 avril. À compter de la fin de celle-ci s'ouvre la période de réserve, qui dure jusqu'à la promulgation des résultats à 20h le dimanche. Elle interdit toute prise de parole des candidats et de leurs soutiens, dans les médias comme sur internet, et toute distribution de tracts ou réunion publique. Toute publication ou commentaire de sondage est aussi prohibée.

Cet entre-deux-tours présidentiel est le plus long de toutes les élections : deux semaines séparent le premier tour du second, contre une seule semaine pour les municipales ou les législatives. Mais la durée de cette campagne officielle est plus courte que pour le premier tour, qui s'était étalée du 28 mars au 8 avril : huit jours contre douze. Les résultats officiels de l'élection seront publiés le 27 avril et la cérémonie d'investiture du ou de la gagnante aura lieu, au plus tard, le 13 mai 2022.