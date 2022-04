Présidentielle 2022 : la dynamique Mélenchon portera-t-elle les Insoumis au second tour ?

Ces dernières semaines encore, il qualifiait sa route vers le second tour de "trou de souris". Depuis la mi-mars, Jean-Luc Mélenchon y croit de plus en plus. Le candidat de l'Union populaire, qui se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle après ses quatrièmes places en 2012 et 2017, concentre désormais ses attaques contre Marine Le Pen, à qui il espère grappiller les points manquants pour la qualification, et Emmanuel Macron, afin d'installer un duel de second tour face à lui.

À en croire les intentions de vote, cette hypothèse n'est pas la plus probable. Mais sa dynamique parle pour lui. Au début du mois de mars, Jean-Luc Mélenchon pointait en cinquième position de notre sondage quotidien Ifop-Fiducial, à 10,5%. Depuis, il a dépassé Éric Zemmour et Valérie Pécresse pour s'installer sur le podium. Ce jeudi, 17,5% des Français interrogés déclaraient vouloir voter pour lui. Un niveau inédit, mais toujours insuffisant pour franchir le cap du premier tour. Car dans le même temps, Marine Le Pen progresse de manière similaire, et enregistre 24% des intentions de vote.