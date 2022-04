Présidentielle 2022 : la participation en baisse de trois points à la mi-journée

Les cinq départements ayant le plus voté à la mi-journée sont la Saône-et-Loire (39,05%), le Gers (37,71%), l'Ardèche (35,55%), la Dordogne (34,63%) et le Vaucluse (32,64%). Les cinq départements les moins mobilisés sont la Seine-Saint-Denis (14,71%), Paris (15,34%), le Val-d'Oise (18,82%), l'Essonne (18,89%) et les Hauts-de-Seine (19,13%).