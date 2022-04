Élection présidentielle : la participation à 65% à 17h, découvrez les départements les plus mobilisés

Les cinq départements qui ont le plus voté à 17h sont la Dordogne (75,26%), l’Aveyron (73,93%), le Gers (73,71%), la Haute-Loire (73,53%) et les Pyrénées-Atlantiques (72,78%). À l'autre bout du classement, les cinq départements qui se sont le moins mobilisés à la même heure sont la Haute-Corse (51,23%), la Seine-Saint-Denis (51,71%), Paris (52,17%), l’Essonne (56,19%) et la Corse-du-Sud (58,48%).