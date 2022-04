La profession de foi des candidats peut-elle être "retoquée" si elle diffuse une information douteuse ?

"Nos sources sont sûres." C'est ainsi qu'a réagi le Rassemblement national au sujet des chiffres avancés dans la profession de foi de Marine Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle, et aujourd'hui au centre d'une controverse. La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale (CNCCEP) a en effet demandé au RN de fournir des précisions à propos de deux éléments précis : la fait que soit évoquée une hausse de "31% d'agressions volontaires depuis 2017" et celui que "1,5 million d'immigrés supplémentaires" soient "entrés légalement en France depuis 2017".

Des données qui laissent perplexe du côté du ministère de l'Intérieur (pourtant cité comme en étant à l'origine), et qui ont conduit la CNCCEP à solliciter des éclaircissements. Si cette dernière est peu connue du grand public, elle dispose toutefois d'un droit de regard sur les professions de foi et peut, si nécessaire, les invalider.