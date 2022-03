Présidentielle : avec quel candidat, les Français veulent-ils boire un verre ?

Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Jean Lassalle, Emmanuel Macron... Avec quels candidats à l'Élysée aimeriez-vous prendre un verre ? À l'occasion de la Saint-Patrick ce 17 mars, l'Institut français d'opinion publique (Ifop) a posé la question à un panel de Français (1507), âgés de 18 ans et plus, grâce à son "Beertest". Et c'est Jean Lassalle qui suscite le plus d'enthousiasme : 39 % des sondés souhaitent partager un verre avec lui.