Présidentielle : le camp Macron avertit que "rien n'est joué" au second tour

Et plusieurs de ses lieutenants, tels François Bayrou ou Edouard Philippe, ont tiré le signal d'alarme. "À l'évidence, le front républicain n'est plus un réflexe naturel, par lassitude sans doute", a estimé l'ex-Premier ministre dans Le Figaro. Et d'ajouter : "Rien ne me paraît joué, car beaucoup d'inconnues pèsent sur le scrutin, à commencer par l'abstention".

Le maire du Havre a par ailleurs exhorté les soutiens d'Emmanuel Macron à se concentrer sur la victoire du président-candidat plutôt que sur la structuration politique d'une hypothétique future majorité. "Tout cela me semble furieusement relever de la fable de Perette et le Pot au lait. Je recommande vivement à chacun de se consacrer à la campagne pour éviter que Marine Le Pen soit élue", a-t-il avancé.