Le débat d'entre-deux-tours, une tradition politique marquée par les petites phrases

Lors du premier débat télévisé, diffusé durant la campagne présidentielle de 1974, Valéry Giscard d'Estaing s'est opposé au candidat de la gauche, François Mitterrand. À ce dernier qui affirme, à propos de la répartition de la croissance, que "c'est une affaire de cœur et non pas seulement d'intelligence", VGE répond alors : "Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur." Le débat est suivi par près de 25 millions de personnes, selon des estimations, et dix-sept jours plus tard, le candidat de la droite fait son entrée à l'Élysée.

Le duel entre les deux hommes se renouvèle sept ans plus tard, en 1981. Il réunit cette fois 30 millions de téléspectateurs. C'est l'occasion pour François Mitterrand de prendre sa revanche. À celui qui le présente comme "l'homme du passé", le socialiste lance : "Vous êtes l'homme du passif." VGE l'accuse d'avoir "géré le ministère de la parole" tandis qu'"il gérait la France".

Alors qu'il tente de piéger François Mitterrand en lui demandant le cours du deutschemark, son opposant rétorque : "Je n'aime pas vos méthodes. Je ne suis pas votre élève. Ici, vous n'êtes pas président de la République, mais mon contradicteur". François Mitterrand sera finalement élu cinq jours plus tard.