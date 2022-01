Présidentielle 2022 : le débat sur les droits de succession ressuscite le clivage gauche-droite

C’est également une piste de réflexion au sein d'Europe-Écologie-Les Verts, bien que Yannick Jadot n'ait pas encore détaillé l'ensemble de ses propositions. Dans un premier projet, le candidat propose cependant de réformer "le système de dons et d’héritage afin de prévenir l’extrême concentration des patrimoines chez les plus riches". Sans plus de précisions, le programme souhaite donc renforcer "la progressivité des droits de successions".

Alors que Christiane Taubira ne s'est pas encore exprimée sur la question, Anne Hidalgo, elle, propose un "impôt sur la succession des plus aisés" en les augmentant pour les "très hauts patrimoines", définis comme "supérieurs à deux millions d'euros". Cette réforme est censée créer 8 milliards d'euros de ressources nouvelles par an, permettant ensuite de faciliter "la transmission en abaissant la fiscalité des successions pour 95 % des Français."