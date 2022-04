Présidentielle 2022 : le front républicain existe-t-il encore ?

Pour Émeric Bréhier, directeur de l'Observatoire de la vie politique de la Fondation Jean-Jaurès, ces différentes prises de position montrent une chose : "le front républicain est dans le coma". "Il y a toujours un réflexe de vote républicain, mais les candidats issus de l'extrême droite, et notamment Marine Le Pen, ne sont plus perçus comme des menaces pour la République, donc il n'y a plus de front républicain", analyse-t-il auprès de TF1info.

Selon l'ancien député de Seine-et-Marne, l'érosion du clivage entre la gauche et la droite participe à la fin du front républicain. "Auparavant, le clivage gauche-droite structurait la vie politique française, deux camps qui s'adossaient aux forces républicaines", poursuit-il. "Ce clivage n'est plus assez puissant, et de nouveaux ont émergé : ouverture/fermeture, libéral/autoritarisme..." L'image dédiabolisée de Marine Le Pen dans l'opinion n'est pas non plus anodine, "et les forces politiques qui la soutiennent ne sont pas mises hors la République", note-t-il.

Toutefois, "certains ressorts du front républicain existent encore", estime Émeric Bréhier. D'après notre sondage Ifop-Fiducial, 43% des électeurs d'Emmanuel Macron au second tour glisseront un bulletin au nom du président sortant dans l'urne "parce qu'ils souhaitent avant tout que Marine Le Pen ne soit pas élue présidente de la République".