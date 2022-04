Le pouvoir d'achat des retraités est-il en baisse, comme le regrette Valérie Pécresse ?

Se focaliser sur la seule évolution du pouvoir d'achat peut apparaître réducteur, notamment si l'on omet de se pencher sur le niveau de vie des retraités par rapport au reste de la population. Le COR, qui a également étudié cet aspect, souligne qu'en 2018, "le niveau de vie moyen des retraités est légèrement supérieur à celui de l’ensemble de la population". Par ailleurs, "le niveau de vie relatif des retraités (rapport entre leur niveau de vie et celui de l’ensemble de la population) est resté stable depuis 1996, alors qu’il avait fortement progressé depuis 1970". Notons qu'il devrait toutefois "diminuer à long terme" selon les dernières projections. Sur une période plus récente, le tableau est moins positif : "Au total, le niveau de vie des retraités n’a pas évolué plus rapidement que l’inflation depuis 2010. Entre 2017 et 2018, il a même baissé de 1,2 % en euros constants", indique le rapport.

Si "le niveau de vie moyen des retraités est légèrement supérieur à celui de l’ensemble de la population depuis le milieu des années 1990" et qu'il devrait le rester jusqu’au milieu des années 2020 selon les projections, n'oublions pas qu'il s'agit ici de moyennes. Le COR note bien qu'en 2018, "le niveau de vie médian des retraités" s'établissait "à 1 828 euros par mois et par unité de consommation", mais que dans le même temps, "un retraité sur dix" affichait "un niveau de vie inférieur à 1 103 euros par mois et par unité de consommation", soit à peine plus que le seuil de pauvreté en France.