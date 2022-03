Présidentielle : le patron des chasseurs votera pour Emmanuel Macron

Le patron des chasseurs explique, a contrario, ne pas pouvoir voter pour les concurrents d'Emmanuel Macron, y compris ceux qui ont multiplié les appels du pied : Valérie Pécresse, Fabien Roussel et Eric Zemmour, qui ont promis la création d'un grand ministère de la ruralité s'ils étaient élus. S'agissant de Fabien Roussel, Willy Schraen explique que le candidat communiste appellerait à voter au second tour pour Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot, "qui appellent à interdire la chasse". De même, Eric Zemmour, s'il ne parvient pas au second tour, appellerait "sans doute" à voter pour Marine Le Pen, qui est "l'animalisme incarné primaire". Quant à Valérie Pécresse, elle est "entourée de gens qui nous connaissent bien" mais "elle a signé en 2021 la charte régionale pour les animaux de l'association L214", "adversaire numéro 1 des éleveurs et des chasseurs".

Le représentant de la chasse précise qu'il s'agit d'un choix personnel. Mais il ajoute, à destination des adhérents de sa fédération : "faites attention, en deuxième et troisième positions se profilent nos pires ennemis", visant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.