Présidentielle : Emmanuel Macron estime que Marine Le Pen "ment" aux Français

Le scénario de 2017 pourrait se répéter : Marine Le Pen et Emmanuel Macron pourraient s’affronter au second tour de la prochaine élection présidentielle, dont le premier tour se tiendra le 10 avril prochain. Ce jeudi 7 avril, le président de la République, absent de la majorité des débats depuis le début de la campagne, a donc décidé de critiquer ouvertement la candidate du Rassemblement national lors d’un entretien avec les lecteurs du Parisien, estimant qu'elle "ment" aux Français.

D’emblée, une lectrice lui a demandé de revenir sur l’hypothèse d’un second tour entre lui et Marine Le Pen. "Je pense que Marine Le Pen a un programme social mensonger, parce qu’elle ne le finance pas. Elle a le programme qui met le plus en danger les petits épargnants et les petites retraites. Quand elle dit : je vais augmenter les retraites et dormez braves gens, ce n’est pas vrai. Elle ment aux gens, car elle ne le fera pas", a déclaré le candidat LaREM à la prochaine élection présidentielle.