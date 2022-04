Présidentielle : que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour les jeunes et les étudiants ?

Pour sa part, le président-candidat refuse d'étendre le RSA aux 18-25 ans, lui préférant le dispositif du contrat d'engagement jeune mis en place à la toute fin de son quinquennat, début mars, destiné à quelque 400.000 "décrocheurs" de moins de 26 ans, sans emploi ni études depuis plusieurs mois. En contrepartie d'une allocation financière de 200 à 500 euros, versée sur six à douze mois, les bénéficiaires suivent 15 à 20 heures d'accompagnement par semaine pour découvrir un métier, se former ou trouver un emploi.

Sur le volet des étudiants, il souhaite ouvrir davantage de places dans le supérieur, en fonction des besoins, et "lancer une grande réforme des bourses et des aides au logement étudiantes", à l'heure où, selon lui, 40% des jeunes qui ne vivent plus avec leurs parents "sont en dessous du seuil de pauvreté", comme il l'expliquait vendredi au média en ligne Brut.

Quant aux APL, leur versement serait automatisé pour éviter le non-recours, et pour les étudiants en situation de handicap, il propose une aide spécifique "pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois", a-t-il précisé à L'Étudiant. Il souhaite également de développer des "jobs étudiants adaptés, en lien avec les universités et les Crous", comme des emplois au sein des bibliothèques universitaires.

Au sujet de Parcoursup, la plateforme d'orientation post-lycée mise en place sous son mandat, Emmanuel Macron s'est félicité d'avoir mis fin à un "tirage au sort injuste", mais reconnaît des lacunes et promet "plus de visibilité, plus d’informations sur l’insertion des filières et plus d’accompagnement". Le candidat marcheur souhaite aussi faire du lycée professionnel une "voie d'excellence", et développer son Pass Culture de 500 euros pour tous les jeunes de 18 ans.