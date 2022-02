Présidentielle 2022, le récap' de la semaine

À droite, une âpre lutte pour le leadership. À gauche, des candidats qui tentent de surnager dans un marasme sans précédent. À près de deux mois de l'élection présidentielle, c'est un paysage politique totalement déséquilibré au profit de son flanc droit qui s'offre aux Français.

GUERRE DE TRANCHÉE À DROITE. Les huit semaines qui nous séparent du scrutin sont celles d'un rapport de force décisif entre des candidats qui se tiennent dans un mouchoir de poche, d'après les derniers sondages et en particulier notre baromètre quotidien. C'est tout particulièrement le cas à l'extrême droite, où se joue une guerre fratricide. En témoignent les deux meetings interposés du week-end entre Eric Zemmour, qui a attiré près de 8000 sympathisants lors d'un grand raout à Lille, et Marine Le Pen devant ses soutiens réunis à Reims.

MACRON ATTENDU. Pour l'heure, cette bataille serrée pour une qualification au second tour de la présidentielle se joue entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Eric Zemmour. Elle pourrait prochainement inclure un quatrième cavalier, si le contexte sanitaire et géopolitique s'éclaircit dans les prochaines semaines : Emmanuel Macron, qui maintient son avance nette dans les intentions de vote, mais joue la montre, comme l'ont fait plusieurs de ses prédécesseurs à l'Élysée avant de se représenter.