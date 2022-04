Présidentielle 2022 : le vote du premier tour a commencé dans certains territoires

En effet, les bureaux de vote sont ouverts un jour plus tôt dans ces territoires en raison du décalage horaire, qui rend impossible la tenue du scrutin aux mêmes horaires que la métropole. Les îles du Pacifique sont aussi concernées par cette avancée de l'ouverture du scrutin.

Les électeurs en Polynésie pourront voter dès ce samedi 20h00, heure de Paris, et seront suivis de ceux de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Dans l’Océan Indien, où le décalage horaire est moindre, La Réunion votera dimanche à 6h00 heure de Paris et Mayotte à 7h00.