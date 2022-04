Comment le Premier ministre est-il désigné en France ?

S'il ne s'agit pas d'une obligation formelle, l'esprit de la Constitution rend inévitable le recrutement du Premier ministre dans la majorité parlementaire, comme le résume ici le Conseil constitutionnel. Les Sages expliquent en effet qu'en période de cohabitation, "la lecture littérale" de l'article 20 de la Constitution indique que c'est le gouvernement, et non le président de la République, qui "détermine et conduit la politique de la nation", en dehors des prés carrés réservés au chef de l'État. En l'occurrence, ce gouvernement est "responsable devant le Parlement" et ne pourra esquiver le vote des parlementaires pour faire adopter ses réformes.

En somme, un Président qui refuserait de nommer son Premier ministre et son gouvernement au sein de la nouvelle majorité se heurterait aux pouvoirs de l'Assemblée, susceptible de faire tomber le gouvernement ou de neutraliser ses projets de loi.