Présidentielle 2022 : les comptes de campagne épluchés, plusieurs candidats épinglés

Les comptes de campagne de l'élection présidentielle 2022 enfin approuvés. Près de neuf mois après le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron, le chef de l'État et ses onze anciens concurrents à la présidence de la République connaissent désormais le montant de leur remboursement. Ce vendredi 27 janvier, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a validé les douze comptes. Quelques sanctions financières ont été décidées.

Elles concernent en premier lieu Emmanuel Macron. Comme tous les candidats ayant franchi la barre des 5% au premier tour, il pouvait prétendre à un remboursement de ses frais à hauteur de huit millions d'euros. La CNCCFP lui a toutefois amputé ce montant de 100.000 euros, en raison de l'utilisation des comptes officiels Twitter et Facebook de l'Élysée (plus de 12 millions d'abonnés au total). Emmanuel Macron "a ainsi bénéficié d'une audience importante constituée grâce à des moyens publics", un "avantage indirect" et "prohibé", selon la Commission.