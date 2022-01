Les électeurs de la Primaire populaire pouvaient-ils vraiment voter plusieurs fois ?

Le prestataire technique en charge de la gestion du vote, nous précise-t-on, "est le même que celui auquel avaient fait appel les Républicains ou les écologistes pour leurs primaires respectives". Sans compter le fait que "de nombreux mécanismes invisibles" ont été déployés. "Mécanismes anti-fraude en backend [une partie du site que l'utilisateur ne voit pas : NDLR] sur les vérifications de navigateurs, filtres anti-robots", sont ainsi venus compléter des "éléments visibles et contraignants" comme les envois de SMS, les contrôles de CB, etc. Dès lors, pour les responsables de la Primaire populaire, le risque de fraude demeurait "tout à fait marginal et pas de nature à remettre en cause la sincérité du vote". Victor Grezes renchérit : "avec seulement 30.000 votants, peut-être aurions-nous pu nous interroger, mais jamais avec 400.000".

Pourquoi ne pas avoir opté pour un système de vérification plus poussé, demandant le recours à une preuve d'identité ? Le responsable du processus de vote invoque plusieurs raisons : "Ces outils comportent aussi des failles, si vous utilisez une autre pièce d'identité que la vôtre par exemple. Et nécessitent parfois en complément une intervention humaine... Outre les moyens humains à déployer, cela représente un coût considérable." Un autre argument mis en avant est lui d'ordre éthique, puisque "l'objectif demeurait de récupérer le minimum et de réussir à en garantir la sécurité. En demandant une carte d'identité aux gens, nous aurions disposé de beaucoup trop d'informations. Des données personnelles que nous ne souhaitions ni obtenir ni stocker". S'en tenir aux mails, numéro de téléphone et cartes bancaires a été jugé moins intrusif.