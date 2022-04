Présidentielle : les propositions de Marine Le Pen sur les référendums, "c’est se foutre du monde", attaque Richard Ferrand

Le président de l'Hémicycle, qui a participé à l'organisation de la consultation nationale du "Grand débat" en 2019, après la crise des Gilets jaunes, a martelé que le Parlement était "utile", et s'est dit en faveur d'une autre initiative pour renforcer le lien entre élus et électeurs : "Que les parlementaires, dès qu’ils se seront saisis d’un texte, aillent vers les Françaises et les Français dans tous les départements pour présenter la loi envisagée" et qu'ensuite, "ils ramènent (à l'Assemblée nationale) l’essence des débats qui ont eu lieu pour infléchir le cours des choses".