Présidentielle : les résultats du premier tour révèlent-ils un clivage entre générations ?

Chez les actifs, de 35 à 65 ans, c'est la candidate du Rassemblement national qui mène les suffrages. Selon les analyses des instituts de sondages, Marine Le Pen recueille entre 28% et 29% des suffrages chez les 35-49 ans et entre 26% et 30% chez les 50-64 ans. Le président sortant n'est, lui, pas loin. Emmanuel Macron obtient entre 22% et 26,6% chez les 35-49 ans et entre 24% et 28,1% chez les 50-64 ans. Le président sortant est par ailleurs derrière la candidate du Rassemblement national dans toutes les autres catégories d'âge, souligne Ipsos, de 18 à 59 ans.

Il devance la candidate du RN très nettement dans le vote des électeurs de plus de 60 ans, recueillant selon Ipsos 41% des suffrages chez les plus de 70 ans, une estimation donnée à 39% chez les plus de 65 ans pour l'Ifop. Chez Harris, il est donné à plus de 37% pour cette tranche d'âge, loin donc de Marine Le Pen, autour de 18%, et de la France insoumise (11,3%-13%). C'est la classe d'âge qui a d'ailleurs le moins voté pour Jean-Luc Mélenchon parmi son électorat.