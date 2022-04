Les soutiens de Mélenchon mettent le cap sur les législatives et en appellent à la gauche

À l'appui de ce message, les Insoumis ont adressé ce vendredi des lettres ouvertes à plusieurs mouvements de gauche en vue des législatives. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, qui estime que "trois blocs politiques" ont émergé à l'issue du premier tour, "libéraux", "extrême droite" et "Union populaire", se voient déjà en socle commun de la prochaine bataille électorale.

"Dans le contexte présent et compte tenu des délimitations tranchées entre les trois groupes, ce deuxième tour élira donc une présidence par contrainte et par défaut", estime l'état-major insoumis. "Dans ces conditions, nous voulons stabiliser et enraciner davantage encore le pôle populaire pour le rendre disponible et majoritaire aussitôt que possible, notamment pour les prochaines élections législatives."

Il propose ainsi au NPA, au PCF et à EELV, dans des termes similaires, d'ouvrir une discussion autour "du bilan de l'élection présidentielle, de la constitution d'un nouveau Parlement, à l'image du Parlement de l'Union populaire" et "de l'attribution du label commun pour les candidatures aux élections législatives", sur la base des choix des électeurs au premier tour de la présidentielle. Un rassemblement "pour être majoritaires à l'Assemblée nationale", mais sur la base des "propositions que nous avons portées", a prévenu Alexis Corbière sur LCI.

On notera que le PS, qui n'a cessé de multiplier les critiques à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon - à l'instar de François Hollande jeudi sur TF1 -, ne fait pas partie des destinataires de la lettre de LFI.