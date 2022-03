Des cris "Macron assassin" lors du meeting de Zemmour au Trocadéro, ses opposants condamnent

La séquence n'a pas échappé aux soutiens d'Emmanuel Macron, qui ont rapidement interpellé le candidat à ce sujet. "Honte à vous. Vous venez de faire scander 'Macron assassin' par vos militants. Votre chute dans les sondages n'excuse aucun de vos trop nombreux dérapages", ont dénoncé les élus macronistes de Paris via leur compte Twitter. "Honteux et grave. La première des choses quand on veut devenir Président de la République, c’est de la respecter et de la faire respecter par tous", a également pointé la députée LaREM Yaël Braun-Pivet.

"Quand on veut être président de la République, on doit d’abord la faire respecter par ses propres militants", a fustigé pour sa part Renaud Muselier, président de la région Paca et soutien d'Emmanuel Macron. "Quand on est candidat, on n’a pas le droit de laisser scander cela !"

La riposte est en grande partie venue de la droite, au moment où Valérie Pécresse est au coude-à-coude avec l'ancien polémiste dans les sondages, et où l'avenir de la droite se joue. À commencer par la candidate LR : "Je combats avec force le président sortant, mais laisser traiter un adversaire de meurtrier, c'est dangereux pour la République. Ce n'est certainement pas ça la droite ! Ce n'est pas ça, ma France !", a-t-elle réagi sur son compte Twitter.