Présidentielle 2022 : comment vont voter les déçus du premier tour ?

La lourde défaite des Républicains n’arrange pas non plus les électeurs de Valérie Pécresse, tiraillés. Quatre sur dix voteraient Emmanuel Macron au second tour et ils sont presque autant à choisir de s’abstenir. "Je ne vais voter pour personne, je vais m’abstenir", tranche un retraité. "Je pense voter bien sûr pour le président sortant", tempère un soutien de la candidate des Républicains. Le compte à rebours est lancé. Les Français ont désormais moins de deux semaines pour se décider.