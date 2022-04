Manifestations contre l'extrême droite : à quoi faut-il s'attendre ce samedi ?

Journée de manifestations ce samedi en France. Une trentaine de rassemblements sont prévus pour dire "non à l'extrême droite", à huit jours du second tour de la présidentielle opposant Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Environ 15.000 manifestants sont attendus sur tout le territoire, selon les autorités. Ils répondent à l'appel de plus de 30 organisations et syndicats dont SOS Racisme, la CGT ou le Syndicat de la magistrature. Avec pour mots d'ordre : "Contre l'extrême droite et ses idées, pas de Marine Le Pen à l'Élysée".

Dans un communiqué relayé par l'AFP, ces organisations, dont la Ligue des droits de l'homme (LDH) expliquent : "En rejetant Marine Le Pen, il s’agit d’empêcher l’avènement d’un projet de société destructeur de l’État de droit, de la république démocratique sociale et solidaire que nous défendons chaque jour".