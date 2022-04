Présidentielle : Marine Le Pen assure "n'avoir jamais été climatosceptique", à raison ?

Cinq ans plus tôt, Marine Le Pen se lançait dans sa première campagne présidentielle. Pour l’occasion, elle avait accordé un entretien à Terra Eco, se disant "plus cohérente que les Verts", à l’époque représentés par Eva Joly. Mais les réponses de la candidate en 2012 renvoient à une position bien différente de celle de 2022. Au cours de l’interview, indisponible sur le site, mais depuis archivée, le magazine lui demandait ce qu’elle faisait pour "lutter" contre le changement climatique, qui "a disparu de l’actualité". "Peut-on y faire quelque chose ?", s’interrogeait Marine Le Pen.

"Selon vous, les changements climatiques n’existent pas ?" Ce à quoi répondait l’intéressée : "Ce n’est pas ce que je dis. Je ne suis pas sûre que l’activité humaine soit l’origine principale de ce phénomène". La candidate était ensuite interrogée sur le Giec : "Vous remettez en cause les conclusions du Giec, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ?" "Cela ne me pose aucun problème. Pour la simple et bonne raison que quand j’étais petite, mon père m’expliquait que le Sahara gagnait déjà un kilomètre par an. Le monde a connu des changements climatiques qui n’avaient rien à voir avec l’activité humaine. Ce ne sont pas les travaux du Giec qui peuvent établir avec certitude que l’Homme est la cause du changement climatique".