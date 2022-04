Présidentielle : Le Pen, Zemmour et Pécresse attaquent Macron sur la "légitime défense"

Emmanuel Macron attaqué par ses adversaires sur le thème de la sécurité. Vendredi matin, plusieurs candidats ont dénoncé des propos tenus la veille par le président-candidat lors d'un déplacement à Fouras (Charente-Maritime) au sujet de la légitime défense.

Une question lui avait été posée par Europe 1, relative à un fait divers qui s'est déroulé vendredi dernier en Charente. Un agriculteur a été mis en examen après avoir mortellement blessé un cambrioleur entré par effraction à son domicile, où il était seul avec son enfant de 3 ans. L'auteur des tirs a invoqué la "légitime défense".

Emmanuel Macron, qui refusait de s'exprimer sur cette affaire en particulier, a toutefois donné à Europe 1 son sentiment sur la possibilité que des citoyens puissent se défendre eux-mêmes. "Chacun doit avoir la sécurité et c'est le devoir de la puissance publique de l'assurer", a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : "Je suis opposé à la légitime défense. Donc ça, c'est très clair et c'est intraitable parce que sinon, ça devient le Far West. Et je ne veux pas d'un pays où prolifèrent les armes et où l'on considère que c'est aux citoyens de se défendre".