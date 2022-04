Présidentielle 2022 : Marine Le Pen peut-elle soumettre la peine de mort à référendum ?

Revenir sur l'abolition de la peine de mort nécessite donc de réviser la Constitution, ce qui n'est pas une mince affaire. "L'article 89 de la Constitution prévoit effectivement un référendum, mais après adoption, par les deux chambres, du texte de la révision en termes identiques", poursuit Anne Levade. Or, si Marine Le Pen espère disposer de la majorité à l'Assemblée nationale en juin prochain, le Sénat est, lui, à majorité LR. Et a déjà bloqué, durant le dernier quinquennat, le projet de révision constitutionnelle d'Emmanuel Macron.

Pour éviter ce premier obstacle, Marine Le Pen pourrait également organiser un référendum sans passer par le Parlement. Cette disposition existe via l'article 11 de la Constitution, "qui offre la possibilité au président de la République de soumettre un référendum au peuple sans intervention des parlementaires", explique Anne Levade.

En revanche, tous les sujets n'entrent pas dans ce cadre. "Cet article prévoit que le référendum est possible sur l'organisation des pouvoirs publics, sur la politique économique, sociale, et environnementale, ou sur l'autorisation de ratifier un traité international, mais pas sur un sujet de société ou de droit pénal", tempère auprès de TF1info Thierry Rambaud, universitaire et professeur de droit public. La peine de mort ne pourrait donc pas entrer dans cette procédure... sauf si Marine Le Pen passait outre et souhaitait tout de même modifier la Constitution via l'article 11 du texte suprême, une possibilité que les juristes lui dénient. Ce qui pourrait alors ouvrir une crise institutionnelle.