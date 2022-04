Présidentielle : Marine Le Pen pourrait-elle exonérer d'impôt sur le revenu les moins de 30 ans, comme elle le propose ?

Selon Martin Collet, spécialiste en droit fiscal, cette disposition aurait toutes les chances d'être recalée et jugée anticonstitutionnelle. Dans sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel s'applique à respecter deux principes d'égalité : le principe d'égalité devant la loi fiscale (article 6 de la déclaration des droits de l'homme de 1789) et le principe d'égalité devant les charges publiques (article 13 de la même déclaration). Deux principes que la mesure proposée par Marine Le Pen viendrait rompre.

"En l’état actuel de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, extrêmement précise et détaillée sur l’application du principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques, il est possible de traiter différemment des populations indépendamment de leur capacité contributive", explique Martin Collet. "Par exemple, toutes les personnes qui achètent une voiture électrique peuvent bénéficier d’un avantage fiscal indépendamment de combien elles gagnent par ailleurs. Mais dans ces situations, le Conseil constitutionnel regarde s’il y a une cohérence entre le motif d’intérêt général qui est invoqué et la différence de traitement", détaille le spécialiste avant de poursuivre : "Est-ce que le motif consistant à vouloir développer le parc électrique est cohérent avec l’idée d’offrir le même cadeau à tous les utilisateurs de voiture ? La réponse est oui. En revanche, l’objectif de Marine Le Pen n’est pas d’une grande clarté et précision. On ne comprend pas très bien quel motif d’intérêt général pourrait justifier que l’ensemble des moins de 30 ans bénéficie d’un tel avantage fiscal."