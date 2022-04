Marine Le Pen pourrait-elle vraiment réduire la contribution de la France au budget de l'UE ?

Des plans de financement sont discutés pour des périodes de sept ans, "à l'unanimité". En pratique, il s'agit de budgets "adoptés par tous les États et ratifiés par les parlements nationaux", sur lesquels il n'est pas possible de revenir d'un simple claquement de doigts. Les accords conclus pour la période actuelle portent ainsi jusqu'à 2027. Ne pas payer (ou payer moins que prévu) serait plus que risqué pour la France : "En cas de non-paiement, la réaction naturelle que l'on pourrait attendre de la Commission européenne serait le lancement d'une procédure d'infraction, portant l'affaire devant la Cour de justice de l'UE. Cette dernière, par un arrêt, aurait alors la possibilité d'imposer des sanctions sous forme d'amendes", résume Eulalia Rubio.

Une action possible et encore plus rapide de la Commission consisterait à couper les versements effectués à la France. Ceux liés à la PAC notamment, dont bénéficient grandement les agriculteurs français. Un jeu dangereux, à n'en pas douter, auquel la France aurait sans nul doute beaucoup à perdre.

Dès lors, que pourrait faire Marine Le Pen ? "Négocier", estime la chercheuse, à l'instar de ce que d'autres pays de l'UE ont pu faire par le passé, la Grande-Bretagne en tête avant sa sortie de l'UE. "Les États les plus riches, depuis longtemps déjà, se plaignent de payer trop. Certains ont obtenu au fil des ans des réductions, des 'corrections' qui furent le fruit d'intenses négociations". La France pourrait tout à faire tenter d'obtenir une correction à son tour, selon Eulalia Rubio, jugeant même "tout à fait envisageable qu'elle l'obtienne".

En revanche, il lui semble "impossible" que les sommes économisées, hypothétiques rappelons-le, puissent atteindre des montants similaires à ceux souhaités par le RN. 5 milliards d'euros ? Ce serait simplement "inenvisageable" aux yeux de la spécialiste. Gare, d'ailleurs, à l'effet domino qui pourrait découler de telles négociations, puisque si la France obtient une forme de "ristourne", elle donnerait probablement à d'autre pays l'envie de faire de même. Les économies promises par Marine Le Pen se heurtent ainsi en pratique au fonctionnement des institutions européennes, qu'elle connaît pourtant bien en tant qu'ancienne eurodéputée.