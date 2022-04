Présidentielle : Marine Le Pen, "une menace" pour la culture ? "Je n'exagère pas", assure Roselyne Bachelot

La ministre a en particulier mis en garde contre les "alliances" et "modèles" de la candidate du RN, qui sont selon elle Donald Trump, Vladimir Poutine, Victor Orban, "des personnes qui, à un degré divers, en attentent toujours aux libertés individuelles, à la liberté de la presse, à l'indépendance des créateurs". Quant aux élus locaux RN, elle a affirmé qu'ils "stoppent les subventions aux associations humanitaires, de défense des droits de l'homme" et "se débarrassent d'un certain nombre de responsables des institutions culturelles qui ont l'air de leur déplaire".

Elle s'est également dite inquiète face à un projet d'"arrêt de l'audiovisuel public", que Marine Le Pen veut privatiser, alors qu'il constitue aux yeux de Roselyne Bachelot "un élément d'équilibre absolument indispensable de la liberté de l'information". "On ne sait à qui il serait vendu", a-t-elle glissé. Elle a assuré toutefois que cette perspective n'aura pas lieu, "parce que l'on se bat tous", citant les "500 artistes signataires" d'une tribune d'engagement contre Marine Le Pen. "On explique et on démonte l'aspect doucereux de son programme", a-t-elle lancé.