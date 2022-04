Présidentielle 2022 : meetings, débat... Quel agenda pour Macron et Le Pen jusqu'au second tour ?

Dix jours pour élargir leur base et convaincre les indécis. Dans la dernière ligne droite avant le second tour, prévu le dimanche 24 avril, Marine Le Pen et Emmanuel Macron vont mettre toutes leurs forces dans cette bataille avec au programme meetings, déplacements, intervention dans les médias et en point d'orgue, le traditionnel débat d'entre-deux-tours, le 20 avril.

À quoi va ressembler cette dernière course avant l'échéance de cette campagne ? On fait le point.