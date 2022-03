Présidentielle : un week-end pour convaincre, à une semaine du premier tour

Une mobilisation exceptionnelle est donc mise en place ce weekend sur LCI dès samedi à 7h00 du matin, face à des contextes pandémique et international qui ont pu éloigner les Français d'une campagne présidentielle qui ne ressemble à aucune autre. "Un Week-end pour Convaincre" offre aux téléspectateurs et aux citoyens un suivi complet de ces deux jours importants et leur permettra peut-être de se faire leur opinion dans cette dernière ligne droite.