"Nos vies valent plus que tous les profits" : Poutou accuse Macron de "vol" de slogan

Avant Philippe Poutou, Olivier Besancenot avait représenté l'ancêtre du NPA, la Ligue communiste révolutionnaire, aux élections présidentielles 2002 et 2007. Avec le même slogan sur l'affiche électorale. "Du coup, pour le slogan, on fait comment ? On envoie un RIB au cabinet de conseil McKinsey ?", a ironisé Olivier Besancenot sur Twitter, en référence à la polémique autour de l'utilisation des cabinets de conseil depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron.