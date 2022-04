Présidentielle 2022 : participation en hausse en Guadeloupe et Martinique, en baisse en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie

Le taux de participation au premier tour de la présidentielle a fortement chuté dans plusieurs territoires d'Outre-mer, dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, mais il est en légère augmentation en Guadeloupe et en Martinique. Le vote a commencé dès samedi dans les Antilles françaises, en Guyane (Amérique du Sud), à Saint-Pierre et Miquelon (archipel français d'Amérique du Nord) et en Polynésie française (Pacifique Sud). Il est également achevé en Nouvelle-Calédonie, qui a dix heures d'avance avec l'Hexagone.