Présidentielle : comment les candidats sous la barre des 5% vont rembourser leurs frais de campagne ?

La candidate des Républicains Valérie Pécresse, arrivée cinquième avec le pire score jamais enregistré par son parti (4,79%), ne s'attendait pas à rater le coche du remboursement. Ce lundi matin, elle a demandé à ses électeurs une "aide d'urgence d'ici le 15 mai", expliquant que "sept millions manquent pour boucler le remboursement de la campagne", dont cinq millions de dette personnelle.

Selon la commission des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), le parti comptait à la fin 2020 une réserve de près de 3,5 millions d'euros, mais les dons avaient chuté de 600.000 euros après les européennes de 2019 et le départ de Laurent Wauquiez. Daniel Fasquelle, trésorier des LR, veut pourtant se montrer rassurant : "Les finances du parti ne sont pas menacées, la situation du parti est parfaitement saine et équilibrée", assure-t-il à TF1info.

Au total, le budget total de la campagne de Valérie Pécresse s'est élevé entre 14 et 15 millions d'euros. Le parti avait "mis de côté" 8 millions d'euros dans ses caisses pour assurer à la fois cette campagne et celle des législatives, et donné 5,5 millions de dons à la candidate. Il lui a aussi prêté 2,5 millions d'euros, qu'il risque de ne pas récupérer. "Cela ne remet pas en cause notre équilibre budgétaire, mais risque de nous handicaper pour aider nos candidats aux législatives", reconnaît le trésorier, qui envisage "plusieurs pistes", comme "un plan d’économies dans le budget 2022" et un appel aux dons en vue des législatives.