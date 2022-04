Présidentielle 2022 : pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen "se planque du peuple"

C'est un mea culpa bien vite transformé en attaque. Sur France Culture, lundi matin, Emmanuel Macron a reconnu avoir eu "des phrases très maladroites" lorsqu'il était au contact des Français au cours de son quinquennat, tout en mettant ces écarts sur le compte de l'échange direct et de discussions "à portée de citoyens et de citoyennes". Du même coup, il s'en est pris à sa concurrente, Marine Le Pen, qui, elle, éviterait cette confrontation avec les Français.

"J'ai eu des phrases très maladroites et souvent décontextualisées", a expliqué Emmanuel Macron lors de cet entretien sur France Culture. "Moi, j'ai toujours été au contact, pendant cinq ans. Je vais, c'est vrai, au contact des gens qui ne pensent pas comme moi, pour comprendre, pour me frotter. Et dans une discussion à portée de citoyennes et de citoyens, on peut avoir des moments, quand ils sont décontextualisés, qui sont terribles."