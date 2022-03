Accueil des réfugiés : Eric Zemmour se dit "contre la politique des droits de l'homme"

Eric Zemmour veut ainsi prévenir les Français contre un possible excès de générosité. Citant l'écrivain André Suarès, le candidat a jugé que "les plus grandes erreurs politiques que font les Français, c'est quand ils mettent du sentiment dans la politique". "Ce que j'ai voulu dire aux Français, c'est : attention, nous sommes un peuple généreux [...] En plus, les Ukrainiens sont nos frères, ils sont européens, chrétiens, évidemment on les accueille. Mais attention, prudence. On a tout de suite découvert qu'il y avait un tiers d'Africains et de Maghrébins dans ces prétendus réfugiés ukrainiens", a-t-il ajouté, reprenant pour la seconde fois une affirmation erronée.

Eric Zemmour a expliqué que "la France est universaliste parce qu'elle est chrétienne", mais "cela ne veut pas dire qu'elle doit protéger le monde entier". "Je suis contre, par exemple, ce qu'on a appelé la politique des droits de l'homme. La France n'a pas à se fonder sur la défense des droits de l'homme pour définir sa politique étrangère. Elle doit se fonder sur ses intérêts."