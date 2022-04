Présidentielle 2022 : pourquoi certaines communes sont équipées de machines à voter ?

En effet, leur usage coûte cher aux communes et à l'État. En 2007, l'achat d'une machine était chiffré entre 4000 et 6000 euros, selon le ministère de l'Intérieur, somme à laquelle il faut ajouter les frais d'entretien, de stockage et de formation. La complexité de l'usage et la méfiance que provoque un tel système parmi les citoyens sont deux autres freins à la conservation de machines de vote.

Le Conseil constitutionnel soulignait ainsi dans ses observations sur les scrutins présidentiel et législatif de 2007 que l'utilisation de tels appareils rompait "le lien symbolique entre le citoyen et l'acte électoral que la pratique manuelle du vote et du dépouillement avait noué" et se heurterait "à une résistance psychologique qu'il convient de prendre en compte". Les Sages notaient par ailleurs que cela avait contribué "à la formation de files d'attente excessive".