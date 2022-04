Présidentielle 2022 : pourquoi le Conseil constitutionnel ne proclamera-t-il les résultats du second tour que mercredi 27 avril ?

Vous pouvez considérer que les résultats dévoilés dimanche en fin de soirée sont fiables. Pour autant, sur le plan du droit, rien n'est encore inscrit dans le marbre à ce stade. En vertu de l'article 58 de la Constitution, c'est le Conseil constitutionnel qui "veille à la régularité de l'élection du président de la République", "examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin".

Pour assurer ce contrôle, le Conseil constitutionnel s'appuie sur un réseau de délégués, soit 1800 magistrats administratifs et judiciaires, chargés de vérifier les opérations de vote et de dépouillement sur le terrain. Ces magistrats ont accès à tous les bureaux de vote et peuvent intervenir à la demande d'électeurs, de membres du bureau ou de représentants des candidats. Ils rédigent ensuite un procès verbal qui est transmis au Conseil constitutionnel. Ces constatations peuvent aboutir localement à des annulations de suffrages en cas d'irrégularités. Le Conseil constitutionnel peut également statuer sur des recours formés contre les résultats du second tour.