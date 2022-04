Présidentielle : pourquoi le nombre d'électeurs inscrits a-t-il bondi de plus de 856.000 en dix mois ?

C'est une statistique qui peut surprendre. Entre le mois de mai 2021 et le mois de mars 2022, le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales - hors Nouvelle-Calédonie - est passé de 47.947.555 à 48.803.175 personnes. Soit, en seulement dix mois, 855.620 électeurs inscrits de plus. Par comparaison, le nombre d'électeurs avait augmenté de 283.000 personnes entre février 2020 et mai 2021.

Si l'on ajoute les 223.000 électeurs de Nouvelle-Calédonie, mais que l'on retire les ressortissants de l'UE qui ne peuvent pas voter lors d'une élection présidentielle, 48,7 millions d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote les dimanches 10 et 24 avril.

Comment expliquer cet important mouvement entre 2021 et 2022 ? La première réponse est démographique, nous indique l'Insee. Une nouvelle classe d'âge est arrivée en âge de voter dans l'intervalle, soit 636.556 jeunes nés en 2003 et début 2004 qui ont compensé les 435.098 décès survenus dans l'intervalle et radiés des listes. Un solde positif de 201.458 personnes supplémentaires, qui sont inscrites d'office à leur majorité sur les listes.