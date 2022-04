Présidentielle 2022 : pourquoi le temps de parole des candidats n'est-il pas comptabilisé sur Internet ?

Pas de régulation non plus sur des plateformes comme YouTube, où des vidéos d'interviews des candidats engrangent des centaines de milliers de vues, à l'instar de celles du vidéaste HugoDécrypte, dont le compte possède 1,5 million d'abonnés. Certains prétendants à l'investiture, comme Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, font aussi campagne via des web-séries. Sans décompte du temps de parole, les interventions sont disproportionnées entre les candidats : sur YouTube et sur Twitch, tous formats confondus, Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens ont parlé plus de 18 heures depuis le début de l'année, suivis d'Eric Zemmour et son équipe avec plus de 15 heures, contre 26 minutes pour Nicolas Dupont-Aignan, relève Le Monde.

"Les règles prévues par le législateur en matière de pluralisme politique pour les médias audiovisuels sont inapplicables sur Internet, car contrairement aux antennes, chacun peut y avoir accès et intervenir comme il l’entend en ligne", fait valoir l'Arcom auprès de TF1info. Entre des publications sur les réseaux sociaux, la mise en ligne de vidéos ou l'organisation d'émissions sur Twitch, les espaces de parole sont infinis, alors qu'à la télévision et à la radio, le périmètre est circonscrit. "Les pratiques sont par essence différentes entre ces deux espaces. On ne peut pas dupliquer le pluralisme sur l’espace numérique", poursuit-elle.