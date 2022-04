"Ce n'est pas la fin du monde" : après l'élection, les conseils d'une psy pour surmonter la désillusion politique

Pour ce faire, elle estime qu'il ne faut pas douter de son pouvoir de citoyen et ne pas se sentir impuissant : "Dans leur désillusion, les électeurs pensent que le vote ne sert à rien. Mais le principe du vote dans notre démocratie, c'est qu'une voix vaut une voix. Notre choix est important", explique-t-elle.

Mais si l'arbitrage entre deux candidats sur lequel on se replie par dépit reste difficile, pour sortir de l'indécision, "il faut se demander quel résultat nous ferait rougir, nous ferait honte", conseille la spécialiste. Il peut donc être utile, dans la mesure du possible, de lister des valeurs sur lesquelles on ne veut pas transiger, pour se rediriger vers le candidat ou la candidate qui serait le plus à même de les défendre et de permettre aux citoyens de s'engager pour elles. Ou, du moins, celui ou celle qui se situe le moins loin possible de celles-ci.

"J'ai très envie que l'on vote pour quelqu'un et non contre, même dans le cas d'un vote par défaut", lance-t-elle. Tout en recommandant de prendre de la distance avec ce vote : "Il faut prendre conscience que voter n’est pas aimer, et que bien sûr, le second choix n'est pas aussi bon que le premier", préconise la psychanalyste.

À l'issue du second tour, nombre d'électeurs seront aussi déçus, d'autant que l'écart entre les deux candidats est plutôt serré dans les intentions de vote, selon nos sondages. Elle appelle ainsi à ne pas oublier l'échéance des législatives, en juin, sur lesquelles misent déjà certains candidats perdants, et qui pourraient renforcer le gouvernement ou au contraire faire émerger un contre-pouvoir : "C'est une excellente raison de se remonter le moral, et se dire que tout n'est pas foutu !", se réjouit-elle.