Présidentielle 2022 : que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour la culture ?

L'époque où des responsables politiques projetaient de réformer le statut des intermittents du spectacle semble lointaine. Ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen ne semblent vouloir remettre en cause ce système protecteur à la française.

Dans son projet, la candidate du RN s'engage à ne pas remettre en cause "les aides dont bénéficient aujourd'hui la création et la promotion des différents secteurs de l'activité culturelle, et notamment pas le régime des intermittents du spectacle". "C'est un régime qui coûte cher, c'est vrai", expliquait-elle le 15 avril sur France Bleu. "Mais c'est un choix parce que sans ce régime-là, il n'y a plus d'offre culturelle possible, il n'y a plus de création culturelle possible."

En 2017, pour rappel, Marine Le Pen avait plaidé pour "remettre en ordre" le statut d'intermittent en créant "une carte professionnelle" dont l'objet était de permettre "un meilleur contrôle des structures qui en abusent".

Emmanuel Macron s'est engagé, lui aussi, à ne pas remettre en cause ce statut. "Nous avons un statut des intermittents qui est unique au monde", clamait-il ce lundi sur France Culture. "On ne l'a pas simplement préservé, on lui a donné des dérogations pour que tous et toutes puissent continuer à vivre et à être accompagnés pendant cette période de crise où ils ne pouvaient pas forcément travailler. Et on a ensuite accompagné des artistes durant cette période pour pouvoir justement avoir des revenus. J'en suis très fier", a ajouté le candidat, faisant référence à la crise sanitaire. En 2017, déjà, le candidat s'était engagé à "pérenniser et adapter le statut d'intermittent du spectacle".