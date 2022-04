Uniformes, savoirs fondamentaux, Parcoursup... Que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour l'école ?

Marine Le Pen souhaite poursuivre le dédoublement des classes réalisé par Emmanuel Macron au début de son quinquennat dans les zones prioritaires, en dédoublant "les classes de grande section et de CP". "L'effectif maximal ne devra plus dépasser 20 élèves par classe", précise-t-elle. En revanche, elle compte "abroger la réforme Blanquer", et supprimer "les enseignements de langue et de culture d'origine". Marine Le Pen promet aussi d'imposer l'uniforme "à l'école primaire et au collège", de supprimer "toute forme de 'discrimination positive' en vigueur dans l'enseignement secondaire et supérieur", et de mettre fin au collège unique en instaurant une "vérification du niveau à l'issue du primaire".

Pour faire régner la discipline dans les salles de classe, la candidate du RN plaide pour suspendre "les allocations familiales et les bourses scolaires en cas d'absentéisme avéré et de perturbations graves", instaurer "des sanctions-plancher", ou encore généraliser "la vidéoprotection dans tous les établissements du secondaire". Marine Le Pen souhaite en outre interdire "le port du voile islamique pour les accompagnantes de sorties scolaires", ordonner le "retour à la laïcité dans les établissements soumis à des menées islamistes", et "renforcer l'exigence de neutralité absolue des membres du corps enseignant en matière politique, idéologique et religieuse".